Tale e Quale Show, Carlo Conti: “Colpetti di tosse ogni tanto”, in onda così da positivo al Covid

La positività al coronavirus di Carlo Conti non ha fermato Tale e Quale Show, che venerdì 30 ottobre è andato regolarmente in onda. Con l’unica sostanziale differenza che il conduttore di RaiUno non ha dovuto rinunciare ad essere presente fisicamente negli studi di Viale Massini, dovendosi arrangiare da casa: uno scenario che purtroppo non è inedito a livello televisivo, anzi nelle ultime settimane sta iniziando ad essere sempre più diffuso sulle varie reti. Ma lo show va avanti anche in tempi di Covid finché ci sono le condizioni per farlo, e questo è assolutamente il caso. Ad Alberto Matano, in un collegamento con La vita in diretta, Conti ha parlato del momento particolare che sta vivendo, essendo risultato positivo: “Sto bene, ho solo qualche colpettino di tosse ogni tanto, come tanti”. Dunque fortunatamente niente di serio per il conduttore di RaiUno: “Non voglio fare Superman o il fenomeno - ha assicurato - sto bene e voglio dire di stare attenti perché nonostante le attenzioni il Covid mi ha colpito”.

