Grande Fratello Vip, "ce la faremo". Ma per Alfonso Signorini si mette male: la stretta del coronavirus sul reality

Francesco Fredella 31 ottobre 2020

a

a

Sembra di essere tornati al mese di marzo: contagi che salgono e lo spettro di un lockdown dietro l’angolo. Ma Alfonso Signorini non si perde d’animo: “Mi auguro davvero stiate bene, questa è la cosa più importante", racconta il conduttore del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canel 5. “Non c'è una notte tanto buia da impedire al sole di sorgere al mattino”. Insomma, il direttore di Chi non si perde d’animo e cerca di incoraggiare tutti, proprio come avvenne mei mesi difficili dello scorso inverno. “Noi ce la faremo, ne siamo certi", tuona. E intanto il Covid arriva pure nella casa di Canale 5 più spiata d'Italia: Franceska Pepe risulta positiva e anche Selvaggia Roma (una dei concorrenti che avrebbe varcato la soglia della casa).

