Grande Fratello Vip, Franceska Pepe positiva al coronavirus: la scoperta in macchina prima della diretta

Il Grande Fratello Vip è partito con un forfait dell’ultimo minuto: Franceska Pepe è stata costretta a rinunciare alla presenza in studio con Alfonso Signorini perché è risultata positiva al sierologico. La concorrente eliminata qualche settimana fa era in macchina quando ha pubblicato su Instagram delle stories che hanno spiazzato i telespettatori del reality: "È successo adesso, mi è arrivato il risultato positivo del sierologico. Sono totalmente sorpresa da questa notizia perché sto benissimo, mi dispiace non poter essere in puntata". Il Covid sta purtroppo diventando sempre più diffuso all’interno dei programmi televisivi, ma il GF Vip ha il vantaggio di avere degli “immuni” chiusi dentro la casa di Cinecittà. All’esterno però le acque sono state piuttosto agitate per il reality di Canele 5 nelle ultime settimane: per una Franceska Pepe positiva al sierologico e quindi assente, c’è un Paolo Brosio che finalmente farà il suo ingresso nella casa dopo essere stato ricoverato e aver vinto la battaglia del coronavirus. La sua partecipazione sarà motivo di grande interesse, anche per provare un attimo a stravolgere gli equilibri che si sono creati tra i concorrenti dopo quasi due mesi di convivenza.

