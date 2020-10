Ballando con le Stelle, "perché ero terrorizzato": Tullio Solenghi, una scomoda verità sullo show di Milly Carlucci

31 ottobre 2020 a

a

a

E' una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Tullio Solenghi, 72 anni, ha raccontato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che all'inizio non era così convinto di partecipare al programma di Milly Carlucci: "A questa veneranda età andare incontro a un territorio mai frequentato mi terrorizzava, ma al tempo stesso mi dava eccitazione e adrenalina". L'attore ha spiegato che per lui la difficoltà più grande non è il ballo in sé, ma la memoria dei passi. Tuttavia sembra che Solenghi sia andato bene finora, visto il gradimento da parte dei social e del pubblico a casa. Su una sua eventuale vittoria, il concorrente di Ballando non si sbilancia, ma dice che ovviamente molto dipenderà anche dai giudici, da lui definiti "severi e un po' ingenerosi".

Caviglia "spappolata"? Elisa Isoardi si presenta così: mai visto nulla di simile a Ballando, scelta estrema

Nell'intervista, poi, Solenghi ha ripercorso anche i suoi 50 anni di carriera, molti dei quali trascorsi con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Con i due, infatti, formava il famoso "Trio". E proprio a proposito della Marchesini, scomparsa qualche anno fa, l'attore ha raccontato: "Era grandiosa. La complessità del nostro primo spettacolo teatrale mi spaventò. Dopo i 14 milioni di ascolto della parodia de I promessi sposi, potevamo presentarci in scena con tre leggii. Ma lei pretese di inventarsi uno spettacolo tale che ci volevano tre Tir per trasportare le scenografie e due giorni per montarle”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.