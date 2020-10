Sean Connery, l'omaggio dopo Otto e Mezzo di Lilli Grubber: cambio di palinsesto all'ultimo, cosa mandano in onda

31 ottobre 2020 a

a

a

Dopo la morte di Sean Connery il palinsesto di tutte le tv italiane cambia e rende omaggio al grande attore. La7, dopo Otto e Mezzo questa sera manderà in onda due lungomentraggi: prima Mato Grosso (1992) e a seguire un capolavoro come L'uomo che volle farsi Re di John Huston (1975). La Rai, sempre in prima serata, ripropone su Rai Due alle 21.05 Il nome della rosa, il classico tratto dal romanzo di Umberto Eco in cui Connery interpreta Guglielmo da Baskerville. Rai Movie sta mandando in onda dalle 19.15 Robin e Marian, un altro capolavoro della filmografia conneriana diretto da Richard Lester con Audrey Hepburn Su Rai Play sarà disponibile il bellico Quell'ultimo ponte diretto da Richard Attenborough con un super cast (Michael Caine, Dirk Bogarde, James Caan, Laurence Olivier, Gene Hackman, Anthony Hopkins e Robert Redford).

"L'ombra di se stesso, una sola amica". Dagospia, indiscrezioni drammatiche sulla fine di Sean Connery: com'era ridotto

Sky Cinema Due manda in onda invece The Untouchables – Gli intoccabili, il film che è valso a Connery l'Oscar come attore non protagonista. Un classico firmato da Brian De Palma che racconta la cattura di Al Capone: al suo fianco, Kevin Costner, Andy Garcia, Andy Garcia e Robert De Niro. Domenica 1 novembre, sullo stesso canale, una giornata interamente dedicata all'attore scozzese con una maratona di sei film: alle 10.45 1855 – La grande rapina al treno a seguire Shalako, western del grande Edward Dmytryk con Brigitte Bardot, poi di nuovo The Untouchables – Gli Intoccabili, a seguire Il primo cavaliere, con Richard Gere e Julia Ormond, poi La casa Russia, con Michelle Pfeiffer e in prima serata alle 21.15 Scoprendo Forrester, diretto da Gus Van Sant. Anche Mediaset renderà omaggio a Connery con il film La Giusta Causa un giallo del 1995 in onda su Retequattro, mentre sempre su Retequattro nel pomeriggio di domenica 1 novembre ci sarà Marnie, il classico di Alfred Hitchcock (1964) con Tippi Hedren.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.