Domenica In, la clamorosa confessione di Mara Venier: "L'uomo per cui ho rinunciato a Sean Connery". Quella cena in cui...

Da Mara Venier un'inedita confessione su Sean Connery. Nel giorno della morte dell'attore e leggenda del cinema, è tornata in auge la chiacchierata della conduttrice con Carlo Conti durante Domenica In, su Rai 1 Qui la Venier si era lasciata andare raccontando un aneddoto sull'ex compagno Renzo Arbore. "Lui era molto geloso - ha ammesso a Conti - soprattutto di Sean Connery del quale ero innamorata pazza. Una mia amica lo conosceva bene e tutte le volte mi prometteva che prima o poi me lo avrebbe fatto incontrare".

Ed ecco che la volta buona si è presentata: "Connery era a Roma, così lei lo invitò a cena e mi chiamò dicendo che ero invitata anch'io. Felicissima lo dissi a Renzo che mi rispose 'se ci vai, non te lo perdono'. Così chiamai la mia amica e dissi che non potevo andare". Un'occasione persa visto che dopo due mesi la Venier e Arbore si lasciarono: "Hai capito? Sean Connery. Ho rinunciato a lui per Renzo".

