Ballando con le Stelle, il dramma di Elisa Isoardi si consuma in diretta tv: "Troppo dolore", scelta senza ritorno

Francesco Fredella 01 novembre 2020 a

Stop. Si fermano. Costretti al ritiro. E rinunciano alla gara. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro escono di scena a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera su Rai 1. “Ho convinto Elisa – racconta Todaro nella puntata del 31 ottobre – sul fatto che essendo una prova speciale dove c’è un unico vincitore, visto le nostre condizioni, abbiamo lo 0.01% di possibilità di vincere. Preferisco non rischiare e non forzare e, se è possibile, evitare di fare questa manche”. Per loro sono state settimane difficili: l’intervento per appendicite a cui si è sottoposti Raimondo e poi la caduta di Elisa, che la costringe da giorni a una riabilitazione articolare. Nessuna sfida speciale per concentrarsi su una delle due sfide della serata. Ma il colpo di scena arriva quando i due annunciano di ritirarsi rinunciando anche alla seconda prova. Ora solo il ripescaggio potrebbe farli tornare in gara.

