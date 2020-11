Verissimo, la confessione di Michelle Hunziker: "Guarda la cellulite", i giorni bui della figlia Aurora Ramazzotti

01 novembre 2020 a

Una Michelle Hunziker a cuore aperto, quella che si è raccontata in studio da Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5, commuovendosi per il lutto che ha colpito la conduttrice, che in settimana ha perso la madre. Poi, la Hunziker si è molto spesa sul rapporto che ha con la figlia, Aurora Ramazzotti, rivelando che le piacerebbe molto diventare nonna anche se Aurora, per ora, non pensa ad avere bimbi. "Io e Aurora siamo così legate da essere in simbiosi - ha premesso Michelle -. Mia figlia ha sempre smentito la volontà di diventare madre, ma adesso sembra più possibile. Lei e Goffredo sarebbero fortunati, perché sarei una nonna presente, sarei lì per loro", rimarca. Dunque, una confessione sul passato, non semplice per Aurora, perché ha spesso sofferto il confronto con la madre. "Ho cercato di proteggerla - riprende la Hunziker -. A 13-14 anni, quando hanno iniziato a farle delle foto in spiaggia, dicevano: guarda la figlia della Hunziker con la cellulite. E lei ha sofferto per quello", tanto che per anni non ha voluto mettersi in costume insieme alla mamma. "È stato un trauma", ha chiosato la Hunziker. Trauma che però ora Aurora ha brillantemente superato, mostrandosi sui social al naturale, anche con l'acne. "Ha veramente avuto coraggio e sono contenta che dopo di lei molte altre ragazze hanno avuto il coraggio di farlo", ha concluso Michelle Hunziker a Verissimo.

