Domenica In, lo straziante racconto di Giorgio Panariello: "Lasciato lì da 'amici', come è morto mio fratello"

01 novembre 2020 a

a

a

Avanti tutta. Domenica In non si ferma e torna su Rai 1 oggi, domenica 1 novembre, al timone ovviamente la mitica Mara Venier. Tra le prime interviste quella a Giorgio Panariello, che ha presentato il suo nuovo libro, dal titolo Sono mio fratello. Un libro dedicato al fratello, appunto, che nel 2011 fu trovato morto in strada. I due fratelli non avevano avuto un'infanzia facile, soprattutto perché la madre li abbandonò. Tutti temi che ovviamente Panariello tratta nel suo libro, che la Venier spiega di aver letto con grande emozione. "L’ho letto con il nodo in gola, ogni pagina è un colpo al cuore perché il pubblico non può immaginare che tu sia un sopravvissuto", spiega zia Mara. Panariello, da par suo, ha voluto ancora una volta smentire che il fratello fosse morto per droga: "Mio fratello non è morto di overdose ma perché è stato lasciato dagli amici sul lungomare di Viareggio come un materasso e se n’è andato per ipotermia", ha spiegato. E ancora, ha aggiunto: "Volevo raccontare la storia di un ragazzo, la sua sfortuna come l’ho avuta io". Un'intervista toccante.

Mara Venier, a Domenica In la "staffetta" più clamorosa. Indiscrezione dalla Rai: chi la sostituirà

Camicione scollato fantasia. E... Striscia la Notizia, veleno su Mara Venier: un dettaglio imbarazzante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.