Domenica In, Mara Venier sbotta con Guillermo Mariotto: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so"

Mara Venier sbotta a Domenica In nella puntata di domenica 1 novembre. La conduttrice, ancora una volta, ha affrontato il tema Ballando con le Stelle. Ospite Guillermo Mariotto. Proprio con lui si è irritata la conduttrice del programma di Rai Uno. Il motivo? Il giudice di Ballando, che oltretutto è arrivato in ritardo in studio, ha iniziato a dire che con Carolyn Smith daranno voce a personaggi di un cartone animato in onda prossimamente su Rai YoYo: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so. Mo conduce lui qui” ha tuonato la Venier indispettita. Guai infatti scavalcare la padrona di casa.

