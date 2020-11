Live-Non è la d'Urso, le sorelle Lecciso mandano in tilt i telespettatori: in studio così, le telecamere mostrano tutto

Francesco Fredella 02 novembre 2020 a

Che gambe! Le gemelle Lecciso appena arrivano a Live-Non è la d'Urso fanno salire la temperatura. Tremate, tremate: le Lecciso son tornate. Proprio come alcuni anni fa quando, Raffaella e Loredana, mandavano in tilt gli ascolti. Oggi resta la scia di quel successo. Sempre e comunque le Lecciso mandano su la curva degli ascolti, anch quelli del programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso.

“Un incontro indimenticabile, come il primo amore”, dice Malgioglio in un video mandato al Live. Ma le Lecciso incassano successo anche con gli sferati. Da una parte gli inizi della loro carriera, che loro stesse guardano con un sorriso in volto, dall’altra la seconda vita delle Lecciso. Tutti apprezzano una Loredana che è bravissima madre, oltre che una compagna di vita formidabile per Al Bano (più volte ha ribadito che sono sposati mentalmente). Ma anche le doti manageriali Raffaella non sfuggono a chi la conosce da vicino.

E quando Alda D’Eusanio attacca Loredana sale la tensione in studio. Ma Alda resta con un pugno di mosche in mano. La Lecciso le dice: “Pensavate che credevamo di saper ballare? Noi non ci siamo mai presi sul serio”. La D’Eusanio continua: “Chiudi la bocca”. Loredana la mette in riga: “Dire questa frase no, chiudi la bocca no. Dici di essere una studiosa di comunicazione?” Ma le Lecciso convincono anche Fulvio Abbate: la sua sfera rossa diventa verde. Vent’anni di unione con Al Bano. “Certo al matrimonio ci avrei tenuto quando i nostri figli erano piccoli, ora come dice Al Bano siamo sposati mentalmente”, tuona la Lecciso. E la Power potrebbe tremare dopo questa frase.

