Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ascolta la soffiata di Brosio e annuncia: "Io me ne vado"

Un fulmine a ciel sereno per il Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci è pronta a fare le valigie. L'ex moglie di Flavio Briatore ha scoperto da Paolo Brosio, nonostante gli fosse stato imposto il silenzio assoluto, che il programma di Canale 5 si protrarrà fino a febbraio. Una notizia che non è piaciuta alla conduttrice: "Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", ha commentato lasciando sgomenti gli altri concorrenti. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini doveva infatti terminare il 4 dicembre e non durare un giorno in più.

Intanto il Gf Vip dovrà fare i conti con Brosio e verificare se prendere provvedimenti o meno per aver rivelato ciò che non poteva. Oltre alla data della fine, il giornalista ha raccontato alcune notizie di attualità su calcio ed emergenza coronavirus. Anche queste vietate.

