Uomini e Donne, altro terremoto Covid. Tina Cipollari assente in studio, "non era mai successo prima"

Colpo di scena a Uomini e Donne: Tina Cipollari non è stata presente in studio nell’ultima registrazione per la prima volta nella storia del dating show di Maria De Filippi. L’indiscrezione arriva da Il Vicolo delle News, secondo cui la nota opinionista di Canale 5 è stata costretta a rinunciare ad essere fisicamente presente, accontentandosi del collegamento da casa. Questo perché la Cipollari ha avuto dei contatti con una persona che è risultata positiva al Covid: di conseguenza in via del tutto precauzionale è stato necessario l’isolamento fiduciario. E quindi la sua assenza potrebbe durare più di una puntata: c’è grande curiosità nel vedere in che modo Tina riuscirà metaforicamente a prendersi per i capelli con Gemma Galgani anche dal divano di casa sua.

