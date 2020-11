Mattino 5, Amedeo Goria su Elisabetta Gregoraci: “Quando ci ho provato con lei. C'erano competitors molto più…”

02 novembre 2020 a

Amedeo Goria sta imperversando su Canale 5 ultimamente grazie alla grande popolarità di cui stanno godendo l’ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, protagoniste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Dopo aver fatto il giro delle trasmissioni di Barbara d’Urso, il giornalista ha fatto visita anche a Mattino 5, dove a Federica Panicucci ha regalato un retroscena su Elisabetta Gregoraci, con cui ci avrebbe provato ai tempi di Ritorno al presente, il reality condotto da Carlo Conti: “Non avevo molte chance perché c’erano dei competitors molto più avvenenti di me”. Poi Amedeo Goria ha parlato anche di Lory Del Santo: “A me piacciono le belle donne, lei l’ho corteggiata blandamente qualche volta, l’andavo a trovare a casa, mi divertiva molto. Mi divertiva una cosa poi cancellata: su Wikipedia alla voce Lory Del Santo, vita privata e amori c’era Eric Clapton, George Harrison, Amedeo Goria… la cosa mi faceva sempre molto divertire”.

