Mattino 5, "la voglia di metterle le mani addosso": frase-choc di Francesco Oppini, Federica Panicucci picchia durissimo

Federica Panicucci a Mattino 5 ha sempre del buon materiale sul Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. I casi e soprattutto le polemiche non mancano mai da quando è iniziata questa quinta edizione: stavolta a finire nel mirino dei social è stato Francesco Oppini, accusato di aver pronunciato più volte frasi sulle donne che hanno offeso la sensibilità di molti telespettatori. Parlando di Flavia Vento, il figlio di Alba Parietti si è reso protagonista di uno scivolone, anche se con il chiaro intento di fare una battuta: “Quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di metterle le mani addosso”. Fuori dalla casa del GF Vip si è però scatenato un putiferio e addirittura c’è chi chiede la squalifica: come minimo una ramanzina da parte di Signorini è scontata, così come le scuse di Oppini che con alcune esagerazioni verbali ha fatto passare un messaggio sbagliato, ma di sicuro non è né un violento né un bullo. In ogni caso anche la madre Parietti non gli ha risparmiato critiche severe: “Sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale, toccano la sensibilità e temi troppo delicati su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. Deve chiedere scusa, senza tante giustificazioni, che ce ne siano o no è totalmente irrilevante”.

