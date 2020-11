È sempre mezzogiorno, lo sfogo di Mara Venier contro il governo: "Quel terrore, ogni mattina. Tutto questo ci fa male"

02 novembre 2020 a

Il coronavirus tiene banco anche a È Sempre Mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Qui, nella puntata di lunedì 2 novembre, c'è anche Mara Venier. Le due colleghe si soffermano sull'attualità e la possibilità sempre più reale di ripiombare in un nuovo lockdown. “Abbiamo paure di svegliarci la mattina per capire come vadano le cose. Manca la progettualità, fa male tutto questo ma pensiamo che in questo momento dobbiamo dare ed essere d’esempio”, esordisce la padrona di casa di Domenica In a sostegno della chiusura totale del Paese in vista del Natale.

La Venier non dimentica di trovare il lato positivo nonostante il dolore e ammette di starsi divertendo: "In questo periodo cucino tutto. A parte il pulire che sono diventata una manica. Poi è bello perché adesso esco di meno, cerco di stare attenta, loro pulire e cucinare che è la mia passione”. Infine il pensiero va a Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno. “Era molto amico di Renzo Arbore e credo che per lui sia un dolore immenso, è una bella botta”, ha confessato la Venier lasciando senza parole la collega.

