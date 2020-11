La Vita in Diretta, morte Gigi Proietti: "Non sarà possibile", la tristissima indiscrezione di Alberto Matano sul funerale

02 novembre 2020 a

La morte di Gigi Proietti proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno ha scosso anche Alberto Matano, che ha iniziato la puntata di lunedì 2 novembre de La Vita in Diretta proprio con un omaggio all’artista romano. “Un grande italiano che se n’è andato, un grande artista che tutti noi abbiamo amato”, ha dichiarato un Matano visibilmente sofferente, che ha poi aggiornato i telespettatori di Rai 1 sul funerale di Proietti: “Per le misure restrittive non si potrà fare come si è sempre fatto in questi casi: cioè rendere il giusto omaggio a un grande artista”. E quindi la partecipazione all’ultimo saluto sarà molto contenuta, quando in altri tempi avrebbe sicuramente meritato una folla oceanica. L’unica consolazione per Matano è data dal fatto che da stasera saranno proiettate sul Colosseo e al Campidoglio le immagini di Proietti: un atto dovuto e adeguato all’emergenza coronavirus per rendere omaggio ad un grande artista romano, e non solo.

