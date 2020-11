Ballando con le stelle? Non proprio: Samuel Peron cambia vita, la rivoluzione

Francesco Fredella 04 novembre 2020 a

a

a

Da ballerino a inviato. Ora Samuel Peron, volto storico di Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci su Rai 1 - lavorerà con Vira Carbone. “Sfrutto la mia laurea”, racconta al settimanale Di Più. Infatti, Peron sembra che sia stato scelto dalla conduttrice in persona ed entrerà nel team degli inviati subito dopo la chiusura di Ballando. Ad agosto Peron è stato colpito da Covid, dopo un periodo di permanenza in Sardegna per motivi di lavoro. E’ rimasto a casa per settimane fino all’ultimo tampone negativo. Poi è sceso in pista con Milly Carlucci. Nuova vita professionale per Samuel, che si occuperà di benessere psico-fisico. Ogni sabato mattina lo vedremo nella squadra di Vira Carbone. Sempre su Rai1.

"Ma dico io". Elisa Isoardi perde il controllo: Costantino la imita, lo sgarbo a Ballando con le stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.