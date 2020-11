Mattino 5, la spiazzante confessione di Michelle Hunziker: "Perché mi sono arresa"

04 novembre 2020 a

Michelle Hunziker ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, su Canale 5, ha voluto lanciare un messaggio al pubblico a casa. Ha sottolineato che la perfezione non esiste. “In casa mia c’è un inquinamento acustico che dopo 5 minuti scappi! Io mi sono arresa sulla perfezione. L’organizzazione è importante e aiuta, ma la perfezione non esiste”. Michelle Hunziker ha così sottolineato di vivere comunque circondata dall’amore delle sue figlie e del marito e di vivere questo periodo particolare legato alla pandemia giorno per giorno.

Intanto Michelle Hunziker sarà protagonista questa sera di All together now il talent musicale. “Ci sono momenti in cui ci facciamo prendere dello sconforto, non è sempre facile, chi fa il nostro mestiere ha una missione”. La conduttrice ha poi fatto un appello ai telespettatori, invitando a guardare con ottimismo al futuro: “Siamo bombardati sempre solo da notizie negative, dobbiamo cercare la luce in fondo al tunnel, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto”, ha concluso

