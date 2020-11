La Vita in Diretta, il "miracolo" di Alberto Matano: senza precedenti, trionfo su Rai 1

04 novembre 2020 a

Hai capito, Alberto Matano? In questa nuova stagione de La vita in diretta su Rai 1 e senza Lorella Cuccarini, inanella un grande risultato dietro l'alto. Infatti, continua a mettere in difficoltà niente meno che Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, risultato davvero sorprendente. E gli ascolti di martedì 3 novembre non fanno eccezione: La vita in diretta, infatti, è volata addirittura al 17,2% si share, pari a 2.608.000 telespettatori. Nella presentazione, gli ascolti si sono fermati al 16,3% pari a 2.093.000 telespettatori. Record stagionale, per Matano, che nella puntata di ieri è riuscito addirittura a posizionarsi davanti a Barbara D'Urso col suo Pomeriggio 5.

