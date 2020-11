L'aria che tira, Myrta Merlino sorprende Vittorio Sgarbi in bagno: "Fammi vedere, fatto tutto?". Imbarazzo e gelo

04 novembre 2020 a

“Vedo che è finalmente arrivato Vittorio Sgarbi”. Così Myrta Merlino ha introdotto a L’aria che tira il suo ospite, che è apparso visibilmente stanco e provato in volto. Il motivo è presto spiegato: “Sono stato in linea con la televisione fino alle 6.30 per i dati delle elezioni presidenziali americane”. Ed effettivamente il noto critico d’arte è stato collegato durante la notte con Nicola Porro, che conduceva uno speciale in diretta su Rete 4: la curiosa è che Sgarbi ha anche avuto un momento di crollo intorno alle 5 del mattino, quando è stato pizzicato mentre dormiva sulla sedia e con l’auricolare ancora nell’orecchio. Anche dalla Merlino il critico d’arte non è sembrato sveglissimo, ma ha comunque regalato subito una gag con la conduttrice di La7 che si è prestata così: “Fammi vedere la barba, come te la sei fatta? Abbastanza bene, devo dire. Ben trovato Vittorio”.

