Grande Fratello Vip, Paolo Brosio brutalizzato ancora da Alfonso Signorini: "Puoi anche andartene a casa"

Paolo Brosio abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini, dopo aver rimproverato il concorrente per una frase "scomposta" su Dio durante l'ultima puntata, lo ha ripreso anche per la sua religiosità esibita e le preghiere ad alta voce. Tanta amarezza per Brosio, che addirittura ha preso in considerazione l'idea di lasciare il programma, criticando gli autori del reality e il conduttore. Dopo aver ascoltato le dure parole dell'inquilino, Signorini si è sfogato a Casa Chi: "Ho dovuto contenere il mio disappunto. Mi ha fatto arrabbiare per la fede ostentata. Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce e se questo non gli piace è libero di andarsene”. Secondo il conduttore, è molto fastidioso sentire le Ave Marie e i Padre Nostro "sgranati a voce alta". Paolo Brosio, invece, ha una sola convinzione: “Tutti quegli autori lì non sopportano che io preghi”.

