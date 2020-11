Maurizio Costanzo Show, "puoi far vedere?". Elettra Lamborghini esegue: lato B, roba bollente su Canale 5

04 novembre 2020 a

Prego? Elettra Lamborghini dà spettacolo anche da Maurizio Costanzo, direttamente sul palco del Maurizio Costanzo Show. Incredibile, ma vero: la strepitosa ereditiera si è esibita in una bollente lezione di twerking direttamente su uno dei palchi più celebri di Canale 5. A coglierla di sorpresa direttamente Costanzo, che le ha chiesto di dare lezioni di twerking ai presenti. All'inizio imbarazzata, la Lamborghini ha provato a spiegare a Rudy Zerbi come muovere il lato B, senza ottenere alcun tipo di successo. Dunque, la dimostrazione pratica, bollente, in prima persona. Poi il racconto di se stessa. La Lamborghini ha spiegato che non si sarebbe mai immaginata moglie a 26 anni, ma l'amore per Afrojack ha avuto il sopravvento: "Lui è l'unico uomo che sopporterei per tutta la vita", ha confessato Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, twerking al Maurizio Costanzo Show: ecco il video

