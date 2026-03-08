Domenica In, gaffe di Mara Venier: "Tuo marito...", cosa dice in faccia a Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini tra gli ospiti di Domenica In in onda l'8 marzo su Rai 1. L'ospite, reduce da Sanremo 2026, ha parlato con Mara Venier della sua vita lontana dai riflettori e dell'importanza della presenza del marito AfroJack, conosciuto proprio durante un festival. "Non sapevo chi fosse, il suo manager ci ha presentati, lui si è folgorato e da lì è nato l’amore. Sono molto fortunata". E alla domanda della conduttrice su cosa l'abbia fatta innamorare di lui: "Perché è bellissimo, guardalo dai", ha risposto la cantante. "Non è che sia una meraviglia", ha scherzato Venier incappando in una gaffe.

Ma Lamborghini ha insistito: "Ti assicuro che è stupendo, sia dentro che fuori. Per me è un cherubino. Lui è bello di personalità, è buono, è fedele. Anche perché un’altra come me dove lo trova? Io lo lascio proprio libero. Non sono gelosa".