È sempre mezzogiorno, "spero di vederti presto in tv": Antonella Clerici scende in campo, si rivolge ai vertici Rai?

04 novembre 2020 a

a

a

Un toccante momento di televisione, a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. La conduttrice infatti ha ospitato in collegamento Alessandro Greco e la moglie, Beatrice Bocci. Il primo non ha più un programma in tv da quando Zero e Lode fu sostituito da Vieni da me, a sua volta scalzato da Oggi è un altro giorno. L'ultima apparizione in tv di Bocci risaliva agli 80 anni di Miss Italia. E così, la Clerici ha voluto lanciare una sorta di appello, magari rivolto ai vertici Rai: "Spero di vederti di nuovo presto in televisione. Secondo me sei veramente bravo, già dai tempi di Furore", ha affermato con trasporto e passione. E ancora: "Hai tantissime qualità. Sei davvero una bella persona e questo è molto importante per fare il nostro lavoro", ha concluso. L'appello verrà raccolto?

"Me l'ha detto lui, sei sempre molto calda". Prego? Paolo Bonolis, battuta da censura su Antonella Clerici: gelo su Rai 1

“Siamo rimasti in pochi”. Coronavirus, un drammatico sfogo da Antonella Clerici: il momento più duro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.