Caduta Libera, Gerry Scotti in isolamento per coronavirus? Indiscreto-bomba: "Chi gli prende il posto"

Il coronavirus stravolge la tv. A rischiare grosso è il programmi di Canale 5, Caduta Libera. Gerry Scotti è infatti risultato positivo al Covid-19 e come tale deve rimanere in quarantena con l'impossibilità di registrare nuove puntate. A mettere i bastoni tra le ruote del conduttore anche il nuovo Dpcm. Se firmato anche da Roberto Speranza (è la sua l'ultima parola) la Lombardia potrebbe diventare zona rossa e a quel punto tutti gli spostamenti, a meno che non ci siano valide ragioni, saranno vietati.

"Volevo essere io a dirvelo", Gerry Scotti positivo al Covid: le sue condizioni. Un grossissimo guaio per Mediaset

E così a prendere la palla al balzo ci pensa Paolo Bonolis. Mediaset ha pensato a tutto, anche a mandare in onda le registrazioni inedite di Avanti un altro. Il Biscione vanta infatti di un gran numero di puntate già pronte e che non sono state trasmesse a marzo proprio a causa della pandemia. Bonolis potrebbe dunque soffiare il posto a Scotti.

