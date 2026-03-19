Chi vuol essere milionario, Valerio spiazza tutti: cosa farà coi 200mila euro vinti

Ben 200 mila euro vinti a Chi vuol essere milionario?. Valerio, concorrente 39enne di Taranto, nella puntata di domenica 15 marzo, si è portato a casa un bottino non da poco. E alla domanda di Gerry Scotti su cosa farà della vincita, Valerio non ha dubbi: devolverà una parte al reparto di Oncologia pediatrica della sua città. "È un tema che mi tocca di persona. Intanto perché conosco gente al quartiere Tamburi, tra le zone più inquinate della città - rivela -. E poi purtroppo, da anni, mia madre vive una condizione di malata oncologica. Per questo intendo fare un piccolo gesto per aiutare i bambini che soffrono".

"È - prosegue - un bisogno che ho sentito dal profondo, sono anche molto legato alla figura di Nadia Toffa delle Iene, che per la mia città ha fatto tanto. Seguo tutte le battaglie dell’attore Michele Riondino, che è sempre in prima linea quando si parla delle esigenze di Taranto e dei tarantini. Nel mio piccolo, voglio contribuire anche io".