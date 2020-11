Storie italiane, "ricoverato d'urgenza": la grande paura di Eleonora Daniele, in diretta su Rai 1

Francesco Fredella 04 novembre 2020 a

Il senso dell’amicizia non l’ha mai perso. Eleonora Daniele, una macchina da guerra trita share, manda un pensiero speciale ad un amico, spesso suo ospite in trasmissione a Storie italiane su Rai1, che deve operarsi al cuore. Si tratta di Angelo Perrone. Prima di ma salutare il pubblico, la Daniele dice: “Faccio un in bocca al lupo al nostro amico Angelo Perrone, che è stato ricoverato d’urgenza”. E poi: “Possiamo mandare in onda una foto di Angelo? Ringraziamo il fratello Nicola ed il suo cardiologo. Angelo è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di cardiologia dell’ospedale San Camillo. I medici stanno valutando il da farsi. Sembra comunque che ora stia meglio”. Un vero tuffo al cuore per la giornalista veneta, amatissima dal pubblico. Il suo programma sta conquistando posizioni altissime con picchi di share pazzeschi. Ma - tra cronaca e ultim’ora - c’è sempre spazio per il sentimento di amicizia vera.

