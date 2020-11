Speciale Tg1 di Francesco Giorgino, Stati Uniti e dpcm? Un "miracolo", fino a dove si spinge: festa a Rai 1

Francesco Fredella 05 novembre 2020 a

Maratona tv. Tanti caffè, tutto rigorosamente in diretta e senza gobbo. In studio, a Saxa Rubra (quartier generale del Tg1), c’è Francesco Giorgino: un fuoriclasse. E gli ascolti, quando si commentano le elezioni in America e il Dpcm di Conte, volano. Nello speciale di oltre due ore, Giorgino segna il 13 % di share, pari a più di un milione e seicentomila telespettatori. Un risultato straordinario considerando che i programmi che vanno in onda normalmente in quella fascia oraria si attestano su valori molto più bassi del 13%. Ma non è solo l'unico dato che è piaciuto ai piani alti di viale Mazzini: lo Speciale Tg1 segna un gol con lo stesso share di una serie fortissima, il Paradiso delle Signore, che fa impazzire il pubblico pomeridiano della rete ammiraglia della Rai.

Insomma un altro bel risultato per Giorgino, professore universitario della Luiss dove dirige un Master di grande successo in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale. La sua conduzione oltre ad essere di grande qualità anche per la sua ventennale esperienza in video, è solida su molti fronti proprio per il suo profilo accademico. Proprio ieri l'ennesima prova del nove, superata a pieni voti: Giorgino ha spaziato dalle questioni specifiche dei Swing States Usa a quelle epidemiologiche e pandemiche. Un risultato bellissimo sia per Giorgino, sia per Carboni - direttore del Tg1 - che sta volando sempre più su con ascolti straordinari.

