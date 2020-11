Pietro Senaldi a Tagadà: "Giuseppe Conte in stato confusionale, smentite le sue stesse parole"

05 novembre 2020 a

"Stato confusionale", titola così oggi il quotidiano Libero, in riferimento alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sull'ultimo dpcm. Il direttore Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, ha spiegato che a creare confusione è proprio il presidente del Consiglio: "Ci ricordiamo tutti che il presidente aveva detto 'fino al 9 novembre non cambia nulla'". Poi per quanto riguarda il titolo, ha aggiunto: "Ho preso ispirazione da un meme che dice: 'Ciao sono il virus, mi state confondendo, a che ora devo uscire io?'". La conduttrice, inoltre, ha ripreso una parte dell'ultimo editoriale di Senaldi, in cui c'è scritto che "il premier ci prende in giro". E il direttore ha commentato così: "Noi che lavoriamo nella comunicazione sappiamo che se uno fa comunicazioni ogni giorno sempre sullo stesso argomento o non è chiaro o non sa cosa dire, ma comunque genera una confusione incredibile nel pubblico".

