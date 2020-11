Storie Italiane, vent'anni in Rai? Eleonora Daniele non si ferma più: ai piani alti di Viale Mazzini...

Francesco Fredella 05 novembre 2020 a

Sanità. Inchieste. Coronavirus. Cronaca. Ma anche spettacolo e grandi interviste. Per Eleonora Daniele, a due mesi dall’inizio della nuova stagione tv, è già tempo di bilanci. Ovviamente positivi. Lo share di Storie Italiane su Rai 1 sale, oltre 1 milione di ascoltatori: picchi pazzeschi che fanno gioire i piani alti di viale Mazzini (dove si festeggia secondo le nostre indiscrezioni). E così la Daniele, da circa 20 anni in Rai, resta una colonna portante del daytime della televisione. Si è occupata i temi sociali molto importanti: dalla lotta al bullismo alla difese delle donne, passando per l’emergenza abitativa in tante città italiane. Un modo di raccontare il nostro Paese senza filtri. Strizzando l’occhio alla verità oggettiva dei fatti, regola principale dei programmi d’informazione. E lei, la cintura nera di share, lo sa bene. Nessuno dimentica la sua ultima diretta col pancione, a maggio scorso. Dopo la sigla le prime contrazioni e poi la nascita di Carlotta: mascotte di tutti. Eleonora, adesso, è una mamma felicissima. Dal suo volto si vede benissimo l’emozione che sta provando giorno dopo giorno.

