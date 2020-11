Mezz'ora in più, Lucia Annunziata e lo speciale sul voto Usa: "Questa sera", stravolti i palinsesti Rai. Cosa sanno?

05 novembre 2020 a

a

a

Le elezioni presidenziali americane potrebbero avere ufficialmente un vincitore nella prima serata italiana di oggi, giovedì 5 novembre. Ora dopo ora le speranze di Donald Trump di essere riconfermate appaiono sempre più ridotte al lumicino, mentre Joe Biden si sente già con un piede alla Casa Bianca: gli basterà ottenere la vittoria in Nevada per raggiungere i 270 voti elettorali necessari per la presidenza, ma addirittura non si esclude che possa fare ancora il colpaccio in uno degli stati Chiave tra Georgia e Pennsylvania, aumentando il distacco da Trump. “Stasera sapremo chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti?”, è la domanda che si pone Mezz’ora in più, la trasmissione di Lucia Annunziata che sarà in onda stasera, a partire dalle 21.20 su RaiTre, con lo speciale “L’America vista dall’Italia”. Al fianco della conduttrice ci sarà Antonio Di Bella e non mancheranno diversi ospiti per analizzare “scenari e prospettive di un voto storico in un contesto senza precedenti”. Se davvero le elezioni dovessero finire con la vittoria di Biden, si aprirebbe infatti una crisi istituzionale molto grave perché Trump ha già annunciato che farà di tutto per contestare l’esito, arrivando anche a rivolgersi alla Corte Suprema.

"Stop al furto". Usa, la situazione precipita: manifestanti pro-Trump armati al dipartimento di Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.