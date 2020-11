Dritto e Rovescio, Maurizio Gasparri furioso: "La gente è esasperata perché non si fida del governo"

06 novembre 2020 a

A Dritto e Rovescio, il programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio, si parla ancora del nuovo dpcm e dell'ira dei governatori le cui regioni sono state etichettate come zone rosse in base a vecchi parametri. A parlarne è Maurizio Gasparri che prende come esempio la Sicilia finita in zona arancione e la protesta di Nello Musumeci: "Le proteste sui territori - spiega il senatore di Forza Italia - avvengono perché molti governatori hanno chiesto interventi urgenti per la sanità che gli è stata data solo a ottobre". E ancora: "Cosa ha fatto Giuseppe Conte ad agosto?". In studio anche Andrea Romano che dimostra tutta la sua contrarietà con tanto di "no" con la testa e gesti con le mani.

Ma Gasparri prosegue: "L'erogazione di soldi alle persone che stanno in piazza è arrivata in ritardo e sono arrivati i soldi nonostante quello che dice il bugiardo Tridico. Ha ragione Romano, la salute è importante, ma bisogna anche garantire i vivi". Infine, la chiosa: "La gente è esasperata perché non si fida del governo". Piddino zittito.

