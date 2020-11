Storie Italiane, Eleonora Daniele su Carlo Conti: "Si leggono tante notizie, ma come sta davvero"

06 novembre 2020 a

Eleonora Daniele si è presa un momento durante la diretta di Storie Italiane per parlare di Carlo Conti, che non sarà neanche collegato da casa durante la puntata di stasera di Tale e Quale Show. Il conduttore della Rai è positivo al Covid e ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, allora la Daniele ha voluto fare alcune precisazioni dato che in rete si sono rincorse notizie di ogni genere sulle condizioni di Conti. “Si stanno susseguendo tante notizie sui siti, ma Carlo è in ospedale per essere seguito meglio dai medici”, ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane, che poi ha aggiunto: “Si sta ristabilendo e a breve si spera possa tornare in televisione”. Probabile che Conti a questo punto salti anche la prossima puntata, ma l’auspicio è di riaverlo guarito e in forma nel giro di un paio di settimane al massimo.

"Carlo Conti ricoverato in ospedale". Coronavirus, le condizioni sono peggiorate: isolamento a casa non più sostenibile

