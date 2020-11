Verissimo, lo scoop di Silvia Toffanin: “Una sera mi è arrivato questo fax”, riaperto grosso caso in Mediaset

06 novembre 2020 a

a

a

L’Ares Gate sembrava dover essere un nuovo Pratiful, forse addirittura a livelli superiori, invece il presunto caso esploso al Grande Fratello Vip è morto quasi sul nascere, venendo ridimensionato presto anche a causa della via del silenzio scelta da Mediaset per le sue trasmissioni. A Verissimo, però, è arrivata Nancy Brilli: la vedremo sabato 7 novembre nel salotto di Silvia Toffanin, alla quale ha reso delle dichiarazioni proprio sul cosiddetto Ares Gate. L’attrice ha ricordato di aver fatto dei “bellissimi lavori di successo” con quella casa di produzione, però ad un certo punto qualcosa si è rotto e lei non sa spiegare cosa: “Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così: ‘siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione”.

"Guarda la cellulite". Il trauma di Aurora Ramazzotti, la confessione di Michelle Hunziker: i giorni bui della (meravigliosa) figlia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.