Verissimo, Damante ha mentito alla Toffanin in studio? "Dicono di una signora benestante", la bomba di Dandolo

Andrea Damante ha mentito a Silvia Toffanin? A sganciare la bomba è Alberto Dandolo su Oggi. La puntuta penna di Dagospia sospetta che a Verissimo l'ex Grande Fratello Vip non l'abbia raccontata giusta. "Siamo proprio sicuri che come da lui dichiarato abbia saldato di sua tasca il conto della lussuosissima villa presa in affitto questa estate a Forte dei Marmi dove la sua ex Giulia De Lellis avrebbe conosciuto il suo amico Carlo Beretta (attuale fidanzato di Giulia)?"

Interrogativo malizioso con risposta ancora più piccante, dallo stesso Dandolo: "I beninformati dicono che il pagamento della magione sia stato effettuato da una signora assai benestante. Di chi si tratta?". Ah saperlo, aggiungiamo noi.

