Verissimo, la frase di Andrea Damante? Furia-De Lellis: "Gravissimo", qui volano gli stracci

Uno contro l’altro. Di nuovo. Sembra un film già visto. Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis volano gli stracci. Ed è subito polemica sui social. Andiamo per gradi: dopo il riavvicinamento i due si sono mollati. Lei, a quanto pare, si è fidanzato con l’erede della ricca famiglia Beretta. Lui, invece, ancora non si sa con certezza. Ma ci sono tante indiscrezioni secondo cui sarebbe fidanzato con una modella mozzafiato. Nessuna conferma per adesso. La notizia certa è legata alla rottura tempestosa degli ultimi mesi. “Facile inventarsi cose”, dice Giulia De Lellis. Il riferimento, a quanto pare, potrebbe essere legato a indiscrezioni su un presunto tradimento.

Verissimo, Damante ha mentito alla Toffanin in studio? "Dicono di una signora benestante", la bomba di Dandolo

Da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, Damante aveva detto: “L’ho saputo come tutti, dai social. Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante... Evidentemente non era un mio amico". Parole fortissime, che lasciano il segno. E anche gli strascichi di una lite, forse, destinata ad andare avanti. "Faccio al volo chiarezza, non mi piace passare per quella che non sono. Soprattutto in caso di gravissima mancanza di rispetto. Sappiate che è facile andare in televisione e dire cose basate sul niente", replica la De Lellis. Il resto è gossip. Del resto: un “Damante” non è per sempre.

