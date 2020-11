Elisabetta Gregoraci, aereo da “Rio”prima della diretta: cosa significa “Luce e Charlotte”, messaggio in codice

06 novembre 2020 a

Questa mattina Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un aereo al Grande Fratello Vip, che stasera venerdì 6 novembre tornerà in onda su Canale 5. Probabilmente Alfonso Signorini si occuperà della faccenda apparentemente innocua: in realtà sul web per ore si è discusso di chi fosse quel “Luce e Charlotte” (con tanto di R in rosso) inviatole nel cielo sopra la casa del reality, e soprattutto cosa significasse davvero. “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”, ha esclamato la Gregoraci. Ma sui social la pensano diversamente in base alle informazioni che Elisabetta ha fornito nel corso del GF Vip: la versione più accreditata è che ad aver inviato l’aereo è Rio, come si potrebbe evincere da quella R in rosso che potrebbe essere la forma. Dietro questo pseudonimo ci sarebbe Stefano Coletti, pilota che vive a Montecarlo che avrebbe una relazione con la Gregoraci. Inoltre “Luce e Charlotte” non sarebbero i nomi delle sue amiche, ma quelli con cui chiamerebbe delle eventuali figlie. Sarà vero? Lo scopriremo (forse) nella prossima puntata del GF Vip.

