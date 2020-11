GF Vip, Elisabetta Gregoraci: "Lui è innamorato?", l'interrogatorio di Signorini in diretta smuove tutto

Francesco Fredella 06 novembre 2020 a

Ed è subito show al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli succede di tutto. Sin dall’inizio di quell’amicizia troppo sospetta. Ora lui si allontana dopo aver - per giorni - cercato di conquistare l’ex di Briatore. Lei se ne accorge e non si lascia più andare ad alcun tipo di attenzione. Alza un vero muro. Alfonso Signorini fa l’interrogatorio alla Gregoraci. Va coi piedi di piombo e rimarca di non voler tornare indietro. Ma Pretelli si lascia andare: “Dire innamorato è troppo. Ma sono preso, infatuato, da lei”. Tutto chiaro, ma cala il sipario definitivamente. Un’amicizia speciale, come loro stesso la definiscono, ormai ai titoli di coda. Il resto lo scopriremo nelle prossime ore quando - secondo le malelingue - Pretelli si riavvicinerà alla Gregoraci.

