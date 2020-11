Tale e quale show, Loretta Goggi in lacrime in diretta: "Morto Stefano D'Orazio, non sapevo della sua patologia"

07 novembre 2020 a

Una Loretta Goggi commossa e in lacrime annuncia sul finire di Tale e Quale Show la morte di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso venerdì sera a 72 anni. Era ricoverato da una settimana in ospedale e le sue condizioni sono peggiorate drammaticamente nelle ultime ore. Dai colleghi dei Pooh e da Bobo Craxi, amico personale di D'Orazio che su Twitter ha dato per primo la notizia, massimo riserbo sulle cause del decesso, anche se si è saputo che il batterista era malato da tempo.

"Carlo Conti ricoverato in ospedale". Coronavirus, le condizioni sono peggiorate: isolamento a casa non più sostenibile

Ma è stata la Goggi a rivelare un dettaglio sinistro: "Il Covid ha colpito ancora", ha spiegato dal palco dello show di Raiuno, non condotto ieri sera da Carlo Conti, ricoverato in ospedale anche lui per coronavirus. "Non sapevo avesse una patologia pregressa", è stato il commento della Goggi, che ha chiuso la puntata con gli occhi lucidi.

