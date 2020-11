Loretta Goggi a Tale e quale show: "Carlo Conti, ci lasci?". Gelo in diretta con Panariello e Salemme

07 novembre 2020 a

"Carlo, ci lasci?". La battuta di Loretta Goggi a Carlo Conti, in diretta a Tale e quale show, fa calare il gelo in studio. Il presentatore toscano è in ospedale a Firenze, per l'aggravamento delle sue condizioni di salute dopo la positività al coronavirus e qualche giorno in isolamento a casa. Al suo posto, a prendere le redini dello show di Raiuno, sono stati i giudici: la Goggi, appunto, insieme a Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli. "Davvero ci lasci soli così?", ha esordito la Goggi. Dopo qualche minuto, Conti si è collegato telefonicamente dall'ospedale per rassicurare tutti sulla propria salute. La voce però è parsa particolarmente affaticata, segno che questo virus non è mai da prendere sottogamba, nemmeno quando sembra presentare i sintomi di una "banale" influenza.

Carlo Conti in ospedale per coronavirus. Tale e Quale Show, dalla Rai il segnale clamoroso e inatteso

