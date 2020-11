Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta piange dopo la punizione degli autori. Lascia il reality?

07 novembre 2020 a

a

a

Andrea Zelletta non ha preso benissimo il provvedimento che la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di adottare nei suoi confronti. Il concorrente, infatti, è stato punito e mandato direttamente in nomination per aver rivelato delle informazioni acquisite all’esterno della casa. Settimana scorsa l’ex tronista è uscito dalla porta rossa per motivi personali e, dopo essere rientrato, ha rivelato ai suoi inquilini due news: l’ingresso dei nuovi concorrenti Stefano Bettarini e Selvaggia Roma e il prolungamento del reality fino a febbraio 2021.

Adua Del Vesco, flirt con Dayane Mello? Gelo in diretta: "Studiava teologia, ora è alcolista e lesbica". Imbarazzo al GF Vip

Durante la trasmissione, Zelletta si è scusato, ma subito dopo la puntata è scoppiato a piangere, dicendo: “Ho peccato di leggerezza. Questo mondo non mi appartiene”. Un vero e proprio crollo emotivo, che ha fatto pensare anche a un imminente abbandono da parte del concorrente. I suoi compagni di avventura hanno cercato subito di consolarlo e dissuaderlo dai brutti pensieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.