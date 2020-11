Verissimo, Antonella Boralevi su Silvia Tofannin: “Spezzata dalla morte della madre, ma l'ha onorata facendo il suo dovere”

07 novembre 2020 a

“Credo che per lei andare in onda sia stato la moltiplicazione del suo dolore”. Così la scrittrice Antonella Boralevi ha commentato il lutto che ha colpito Silvia Toffanin, che la scorsa settimana ha comunque registrato la puntata di Verissimo nonostante la scomparsa della madre Gemma Parison. “Credo che mentre faceva il suo lavoro - ha aggiunto nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi - seria, empatia, preparata, fosse sempre spezzata. Ma Silvia ha voluto combattere”. Andando comunque in onda la Toffanin “ha onorato la sua mamma, quello che le ha insegnato, facendo il suo dovere”. Parole, quelle espresse dalla Boralevi, che faranno sicuramente piacere alla conduttrice di Verissimo, che anche oggi sabato 7 novembre non ha mancato l’appuntamento settimanale con i suoi telespettatori.

