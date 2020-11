Barbara Palombelli, proposta indecente da Mediaset: "Cosa mi hanno chiesto"

07 novembre 2020 a

“Mi hanno chiesto di condurre il Grande Fratello Vip”. A fare questa rivelazione è Barbara Palombelli, ospite a Tv Talk per commentare i programmi e gli avvenimenti televisivi più importanti della settimana insieme a Massimo Bernardini e tutta la sua squadra. Lo scoop sul programma, ora condotto da Alfonso Signorini, è venuto fuori quando alla conduttrice è stato chiesto se in futuro le piacerebbe essere al timone di un reality show. La Palombelli ha raccontato di aver rifiutato per un motivo ben preciso: “Quando me lo hanno chiesto ci ho pensato a lungo perché ha il suo fascino, ma poi ho scelto di rimanere sull’informazione”.

A Tv Talk sono stati mostrati, poi, i dati di ascolto delle trasmissioni di Barbara Palombelli, che al momento conduce Stasera Italia e Forum su Rete 4. Ebbene si tratta di un personaggio tv da record, perché è la conduttrice che ha condotto per più ore in televisione. Infatti ha superato le 700 ore. La Palombelli quindi ha ironizzato: “Finché resto negativa va benissimo, ma voglio la corona”, ha detto, riferendosi alla possibilità della chiusura di Forum a causa della positività al Covid di Paola Perego.

