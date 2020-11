GF Vip, Elisabetta Gregoraci a Stefano Bettarini: "Attento a non dire cose", un codice sulla relazione passata?

07 novembre 2020 a

Stefano Bettarini è ormai diventato uno specialista dei reality, quindi non sorprende che abbia deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per la seconda volta. Al momento del suo ingresso Alfonso Signorini ha battuto subito sul suo rapporto pregresso con Dayane Mello, che quest’ultima ha definito “solo una sco***a di una notte”. Magari è stata poco elegante ma sincera, con Bettarini che ha sostanzialmente confermato. Finita qui? Non proprio, perché tra i milioni di telespettatori del GF Vip c’è grande curiosità di capire se in passato c’è davvero stato qualcosa tra l’ex calciatore ed Elisabetta Gregoraci: questa voce gira da anni, la storia sarebbe sbocciata nel 2007 all’interno degli studi di Buona Domenica ed è stata riportata anche da Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi. Secondo alcuni fan del reality la Gregoraci avrebbe mandato subito un messaggio in codice a Bettarini: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano”. Si riferisce a quanto accaduto a Brosio e Zelletta a causa degli spoiler dall’esterno? Probabile, ma per molti è anche possibile che in realtà sia un riferimento su questa presunta storia che c’è stata e che forse la Gregoraci preferirebbe tenere riservata.

