Elisa Isoardi, forfait dell'ultimo minuto a Ballando con le stelle: "Ho sentito il medico", l'unica speranza per lei e Todaro

07 novembre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non ce l’hanno fatta a prendere parte al ripescaggio di Ballando con le stelle, il game show di RaiUno condotto da Milly Carlucci che è entrato nella fase più calda. La coppia Isoardi-Todaro ha fatto sognare i telespettatori per settimane, ma gli imprevisti hanno fatto sì che dovesse uscire dal programma, almeno momentaneamente, a causa di un infortunio alla caviglia capitato alla conduttrice televisiva. La speranza di Ballando era che i due potessero partecipare al ripescaggio di sabato 7 novembre, e invece hanno dovuto dare nuovamente forfait: “Noi abbiamo fatto un pomeriggio di prove e abbiamo sentito anche il medico, è meglio restare ancora fermi anche per questa puntata. Non fare così altrimenti piango anche io”, ha dichiarato la Isoardi guardando l’espressione di Todaro. La coppia proverà a rientrare per sabato prossimo, quando ci sarà l’ultima possibilità di essere ripescati: la caviglia di Elisa le darà finalmente tregua?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.