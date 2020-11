Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle contro Paolo Conticini: "Brogli? Fai la fine di Trump"

08 novembre 2020 a

La polemica tra Selvaggia Lucarelli e Paolo Conticini a Ballando con le stelle finisce in politica, con una discutibile battuta della giurata. "Mi sembrava falsata la votazione social perché prima usciva alle 18.30 quindi prima dell’esibizione e per me era più giusto se usciva dopo", ha scritto su Instagram l'attore concorrente. A poco è valsa la precisazione, per non sollevare casi in Rai: "Il post comunque l’ho scritto alle 6.00 del mattino ed ho già chiarito con Milly Carlucci".

"Morto D'Orazio, anziano improduttivo". Selvaggia la butta in politica, raffica di insulti per questo tweet | Guarda

Tutto bene, ma non per la sempre polemica Selvaggia che lo stuzzica buttandola in caciara: "Stai facendo lo stesso discorso di Trump, speriamo che non rischi di fare la stessa fine". Qualche ora prima, la Lucarelli aveva ironicamente definito Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh morto a 72 anni, "un altro anziano improduttivo", riferendosi all'infelice espressione del governatore della Liguria Giovanni Toti sugli anziani "da isolare". Un altro post giudicato decisamente fuori luogo dagli stessi followers di Selvaggia.

