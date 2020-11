Tu si que vales, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a microfono aperto: "Psss", il disastro del concorrente equilibrista

08 novembre 2020 a

Imprevisti a Tu sì que vales. In studio c'è un concorrente equilibrista con mazze e palline da golf. Un numero decisamente complicato, reso ancora più ostico da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due giudici, sempre protagoniste di divertenti botta e risposta e finti battibecchi, hanno imperversato durante l'esibizione, con Maria che continuava a ripetere "pss" all'amica Sabrina.





Tutto con microfoni ovviamente accesi e a pochi metri dall'equilibrista, che forse anche a causa dei rumori di fondo ha perso la concentrazione e sbagliato per due volte la presa. "E’ colpa mia perché ti ho fatto sbagliare facendo l’imbecille? Prometto di stare in silenzio quando lo rifarai";, assicurato la De Filippi. "Per forza è colpa tua - ha chiosato la Ferilli -. Quello porterà questo numero in tutto il mondo e l’ha sbagliato solo qui".

