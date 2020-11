Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Oddio non svenire!". Camicia sbottonata, clamoroso in diretta

08 novembre 2020 a

a

a

"Questa sera mi sei piaciuto". Guillermo Mariotto, il più severo e discusso giudice di Ballando con le stelle, spiazza tutti, anche Milly Carlucci. Finita l'esibizione di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Mariotto si è complimentato a sorpresa con l'ex componente del Trio, scatenando l'ilarità in studio. "Ah però! Oh Dio, non svenire!", ha commentato sorridendo la Carlucci con Solenghi.

Alessandra Mussolini a testa in giù? “Gliel'ha insegnato il nonno”: orrore dopo questa esibizione a Ballando con le stelle | Guarda

"Sei il primo uomo, qui a Ballando con le stelle, che si è vestito di bianco per fare un paso doble. Sembri un angelo - ha proseguito Mariotto -. Ho visto che ti sei impegnato per il ballo di questa sera". La serata di gloria del simpatico Tullio è finita con la camicia sbottonata, su richiesta della tribuna del popolo Rossella Erra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.