Elisabetta Gregoraci al GF Vip, cosa si lascia sfuggire su Flavio Briatore: "Sono ancora sua, in tre anni mi hai mai vista?"

L’ingresso di Giulia Salemi è stato accolto positivamente dai telespettatori del Grande Fratello Vip, sia per il suo rapporto già esistente con Tommaso Zorzi sia perché potrebbe “infilarsi” nelle dinamiche dei cosiddetti “Gregorelli”. Elisabetta Gregoraci le ha infatti rifilato un paio di occhiate durante alcuni momenti che ha trascorso con Pierpaolo Pretelli, ma allo stesso tempo non si è sottratta ad una conversazione piuttosto privata. La Salemi le ha infatti chiesto se è libera di frequentare chiunque voglia: “Cambiamo domanda”, ha replicato la Gregoraci che ha poi aggiunto “in tre anni mi hai mai vista con qualcuno? FB (lo ha chiamato solo con le iniziali, ndr) è molto possessivo, per lui sono ancora sua”. In questo modo Elisabetta ha rinvigorito le voci secondo cui ci sarebbe un contratto tra lui e Flavio Briatore che non le consente di lasciarsi del tutto andare in pubblico quando si parla della sua vita amorosa.

